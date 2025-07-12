Adıyaman'da Amca-Yeğen Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Amca-Yeğen Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, amca ve yeğen arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda amca bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, amca ve yeğen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Cuma Pazarı içerisindeki Seyda Hoca Camii yakınlarında yaşandı.

M.P. ile amcası R.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.P., amcası R.P.'yi bıçakladı. Bacağından yaralanan R.P., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çeşme'de dudak dudağa!

Aya Yorgi'de aşk başka! Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.