Adıyaman'da Amca-Yeğen Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da, amca ve yeğen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Cuma Pazarı içerisindeki Seyda Hoca Camii yakınlarında yaşandı.

M.P. ile amcası R.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.P., amcası R.P.'yi bıçakladı. Bacağından yaralanan R.P., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN