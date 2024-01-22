Adıyaman'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, doktor olduğu öğrenilen Mehmet K., idaresindeki 01 AGN 071 plakalı otomobil ile vakaya giden Mehmet Akif B., idaresindeki 02 ABP 480 plakalı ambulans, Yeni Mahalle Fevzi Çakmak İlkokulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden doktor Mehmet K., ile ambulansta sağlık görevlisi olarak bulunan Nursema A., yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN