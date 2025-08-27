Adıyaman'da Alkollü Sürücünün Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Ziyaret Köprüsü yakınlarında alkollü olduğu öğrenilen Emir Anıl L. (18), idaresindeki 27 BIR 77 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Emir Anıl L., metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada ağır yaralanan Emir Anıl L'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Emir Anıl L., sağlık ekiplerince dakikalarca taşınarak karayoluna getirildi. Burada ambulansa alınan Emir Anıl L., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emir Anıl L'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN