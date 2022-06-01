Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 3 yaralı - Haberler

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Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 3 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kapcami Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Çıkan olayda darp neticesi yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince kent merkezinde bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Polis kavga 3. Sayfa Haberler

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