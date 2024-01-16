Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, iki şahıs arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi adliye binası yakınlarında S.Y., ile S.K., arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada S.K., elindeki bıçakla S.Y'yi bıçaklayarak yaraladı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekipler gelene kadar bir araca bindirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalar yaptı. S.K., isimli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN