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Adıyaman'da Alabora Olan Teknedeki İki Vatandaş Jandarma Tarafından Kurtarıldı

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Adıyaman Atatürk Baraj Gölü'nde tekneleri alabora olan M.K. ve C.K. isimli iki vatandaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Jandarma Bot Tim Komutanlığı hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak şahısları güvenli bir bölgeye taşıdı.

Tekneleri alabora olan 2 vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Baraj Gölü'nde tekneleri alabora olan 2 vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Adıyaman merkeze bağlı Eskihüsnümansur köyü yakınlarında baraj gölü üzerinde bir teknenin alabora olduğu ve M.K. ile C.K. isimli şahısların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek, şahısları kurtardı. Sudan alınan her iki şahıs güvenli bir bölgeye getirildi.

Adıyaman'da Alabora Olan Teknedeki İki Vatandaş Jandarma Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa

Jandarma Adıyaman

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