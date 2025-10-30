Adıyaman'da Akrabalar Arasında Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ'lerde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.T., B.U., ile S.U., yaralandı. Kavga yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahaleleri tamamlanan yaralıların kendilerini darp neticesi yaralayan şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN