Adıyaman'da Akaryakıt İstasyonu Önünde Feci Kaza: 8 Yaralı

Adıyaman'da akaryakıt istasyonuna girmek isteyen araç ile ilerleyen otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da akaryakıt istasyonuna girmek isteyen aracın aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10. kilometresinde Halil G. idaresindeki 52 FL 053 plakalı otomobil, yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen Yasin Şafak yönetimindeki 07 AJN 573 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil G. ile aynı araçta bulunan Feride Gültekin, Nedim Gültekin ve Cuma Gültekin yaralandı. 07 AJN 573 plakalı otomobilde ise sürücü Yasin Şafak ile Ayşe Şafak, Meryem Şafak ve Muhammed Zeyd Şafak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Halil G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
