Adıyaman'da Ağır Hasarlı Binada Araç Lastiği Yakıldı

Adıyaman'da, ağır hasarlı bir bina içerisinde yakılan araç lastiği korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Şahıs veya şahısların bulunması için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, ağır hasarlı bir bina içerisinde yakılan araç lastiği korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan ağır hasarlı bir bina içerisinde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından araç lastiği yakıldı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri korkuya neden olan yangına müdahale ederek söndürdü. Ağır hasarlı bina içerisinde lastiği yakıp daha sonra olay yerinden kaçan şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN