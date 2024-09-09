Adıyaman'da, ağaçlık alanda çıkan yangın konteyner kentte sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan K-1 konteyner kent yakınlarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlerin konteyner kente sıçramadan söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN