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Adıyaman'da Ağaç Budama Sırasında Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Adıyaman'da bir kişi ağaç budaması yaparken tahra ile kendini yaraladı. Yaralı kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, bir kişi ağaç budaması yaptığı sırada tahra ile kendini yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan evlerinin bahçesindeki ağacı budayan Mustafa G., tahrayla kendini yaraladı. Elinden yaralanan Mustafa G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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