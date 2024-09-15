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Adıyaman'da 9 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Adıyaman'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, dumandan etkilenen 4 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Adıyaman'da 9 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında dumandan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Şehr-i Altun Siteleri A Blokun 4. katında yangın meydana geldi. 9 katlı binanın 4. katında Mahmut Özmercan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada oturan ve dumandan zehirlenen 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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