Haberler

Adıyaman'da 84 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman'da 84 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Adıyaman'da 84 yaşındaki Hadice Yurul, evinde mutfakta düşerek başını çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

Adıyaman'da 84 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi 1121 Sokak içerisinde ikamet eden Hadice Yurul (84), mutfakta düşerek başını sert bir cisme çarptı. Burada hareketsiz bir şekilde yakınları tarafından bulunan yaşlı kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
