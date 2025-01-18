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Adıyaman'da 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da hırsızlık ve uyuşturucu bulundurma suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşen V.Ö. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Adıyaman'da çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan V.Ö. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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