Adıyaman'da 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Adıyaman'da, 'Kasten adam öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ö. isimli firari hükümlü, yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde "Kasten adam öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve daha sonra emniyette işlemleri tamamlanan M.Ö, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa