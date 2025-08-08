Adıyaman'da 8 Katlı Binadan Atlama Girişimi

Adıyaman'da 8 Katlı Binadan Atlama Girişimi
Adıyaman'da bir erkek şahıs, 8 katlı bir binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi.

Elinden bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan 8 katlı bir binanın tepesine çıkan erkek şahıs burada kendine aşağı doğru sarkıtarak atlamak istedi. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi olay yerine gelen ekipler şahsı indirmek için ikna çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilerek aşağı indirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
