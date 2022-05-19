Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı - Haberler

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Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 76 yabancı uyruklu şahıs, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 76 yabancı uyruklu şahıs, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler tamamlanacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan çoğunluğu Somali olmak üzere Afganistan, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Myanmar, kökenli toplam 76 şahıs yakalandı. Şahıslar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Adıyaman Rekabet Kurumu Ortaokulu Spor Salonuna getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen şahısların, burada yapılacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı yapılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik güçleri, Adıyaman, Türkiye, Somali, 3. Sayfa, Haberler

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