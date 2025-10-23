Adıyaman'da 500 Bin TL Değerinde Ziynet Hırsızlığı

Adıyaman'da bir eve girerek 500 bin TL değerinde ziynet çaldığı iddia edilen 4 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 9 Ekim tarihinde Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan sitedeki dairede, kasadan 500 bin TL değerinde ziynet çalındı. Bir süre sonra olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu düşünülen ve çok sayıda sabıka kayıtları olan M.Ç., M.Ç., R.Ç. ve E.Y., isimli şahısların Osmaniye'den Adıyaman'a geldiği ve hırsızlık olayından sonra yeniden Adıyaman'dan ayrıldığı tespit edildi.

9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve polis ekiplerince her yerde aranan 4 şüpheli şahsın 21 Ekim tarihinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine giriş yaptıkları tespit edildi. Polis ekipleri şahısları takibe alarak Gölbaşı ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan 60'a yakın suç kaydı bulunan kadın şahsın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN