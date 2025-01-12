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Adıyaman'da 5 Yıldır Kayıp Engelli Genç Bulunamadı

Adıyaman'da 5 Yıldır Kayıp Engelli Genç Bulunamadı
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Adıyaman'da 5 yıl önce kaybolan 32 yaşındaki engelli Taceddin Taşdak'tan hala haber yok. 10 Nisan 2020'de evden çıkan genç, akşam eve dönmeyince ailesi endişelendi. Yapılan arama çalışmalarında hiçbir izine rastlanmadı.

Adıyaman'da 5 yıldan bu yana kayıp olan 32 yaşındaki engelli şahıs bulunamadı.

Adıyaman merkeze bağlı Akhisar Köyü'nde yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Taceddin Taşdak (32) isimli şahıs, 10 Nisan 2020 tarihinde sabah evden çıkmış ve bir daha da eve dönmemişti.

2006 yılında beyin ameliyatı geçiren ve engelli olduğu öğrenilen genç, akşam eve gelmeyince ailesi hayatından endişe etmiş ve durum güvenlik güçlerine bildirilmişti.

İhbar sonrası jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmalarına başlanılmış Göksu Çayı kenarını, dağlık bölgeyi ekipler didik didik etmişti. Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Taceddin Taşdak'ın her hangi bir izine rastlanılmadı. Ekipler tarafından bölgede birkaç defa yapılan arama çalışmalarında her hangi bir ize rastlanılmamasının ardından çalışmalar sona erdirilmişti.

Aradan geçen 5 yıllık bir zamana rağmen Taceddin Taşdak'ın ne ölü nede diri bulunmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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