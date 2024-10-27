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Adıyaman'da 5 Yıl Kesinleşmiş Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da 5 Yıl Kesinleşmiş Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.B. ve Ş.B. isimli iki şahsı yakaladı. Şahıslar, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Adıyaman'da, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.B. ve Ş.B. isimli 2 şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan her iki şahıs Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Her iki şahıs burada sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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