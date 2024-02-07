Adıyaman'da 42 Kişiye Uyuşturucu İşlemi Yapıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 1 ay içinde 42 kişiye uyuşturucuyla ilgili işlem yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi uyuşturucu ticaretinden, 36 kişi ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem gördü. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 gram uyuşturucu madde ve 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman'ın Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 1 ayda 42 kişiye uyuşturucudan işlem yaptı.
Besni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında yılbaşından bu yana kadar 6 kişiye uyuşturucu ticaretinden 36 kişiye uyuşturucu kullanmaktan olmak üzere 42 kişiye işlem yapıldı.
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 6 kişi Besni Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan işlem yapılan kişilerden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 gram uyuşturucu madde ile 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. - ADIYAMAN