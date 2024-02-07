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Adıyaman'da 42 Kişiye Uyuşturucu İşlemi Yapıldı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 1 ay içinde 42 kişiye uyuşturucuyla ilgili işlem yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi uyuşturucu ticaretinden, 36 kişi ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem gördü. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 gram uyuşturucu madde ve 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 1 ayda 42 kişiye uyuşturucudan işlem yaptı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında yılbaşından bu yana kadar 6 kişiye uyuşturucu ticaretinden 36 kişiye uyuşturucu kullanmaktan olmak üzere 42 kişiye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 6 kişi Besni Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan işlem yapılan kişilerden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 gram uyuşturucu madde ile 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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