Adıyaman'da 42 Kişiye Uyuşturucu İşlemi Yapıldı

Adıyaman'ın Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 1 ayda 42 kişiye uyuşturucudan işlem yaptı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında yılbaşından bu yana kadar 6 kişiye uyuşturucu ticaretinden 36 kişiye uyuşturucu kullanmaktan olmak üzere 42 kişiye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 6 kişi Besni Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan işlem yapılan kişilerden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 gram uyuşturucu madde ile 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. - ADIYAMAN