Adıyaman'da 400 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Bulunan Çanta Sahibine Teslim Edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında içerisinde 400 bin TL değerinde ziynet olan çanta bulunarak sahibine teslim edildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aşağıkarakuyu köyünde önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında içerisinde yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve banka kartları olan valizi fark ederek durdu. Yapılan araştırmalar sonucunda valizin yol kenarında unutulduğu tespit edildi. Valiz, yapılan araştırmalar sonucunda sahibine teslim edildi.

Valizini bulup kendisine teslim eden valiz sahibi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN