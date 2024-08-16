Adıyaman'da 4 Yıldır Kayıp Olan Engelli Şahıs Bulunamadı

Adıyaman'da 4 yıldan bu yana kayıp olan 32 yaşındaki engelli şahıs bulunamadı.

Adıyaman merkeze bağlı Akhisar köyünde yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Taceddin Taşdak (32) isimli şahıs, 10 Nisan 2020 tarihinde sabah evden çıktı ve bir daha da eve dönmedi. 2006 yılında beyin ameliyatı geçiren ve engelli olduğu öğrenilen genç, akşam eve gelmeyince ailesi hayatından endişe etmiş ve durum güvenlik güçlerine bildirilmişti.

İhbar sonrası jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmalarına başlanılmış Göksu Çayı kenarını, dağlık bölgeyi ekipler didik didik etmişti. Olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Taceddin Taşdak'ın her hangi bir izine rastlanılmadı. Ekipler tarafından bölgede birkaç defa yapılan arama çalışmalarında her hangi bir ize rastlanılmamasının ardından çalışmalar sona erdirilmişti. Aradan geçen 4 yıllık bir zamana rağmen Taceddin Taşdak'ın ne ölü nede diri bulunmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN