Adıyaman'da 4 Yaşındaki Çocuğun Parmak Sıkışma Olayı

Adıyaman'da 4 yaşındaki D.T., parmağına sıkışan metal cismi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağındaki cismi güçlükle keserek çıkardı ve çocuk tedavi edilerek taburcu edildi.

Adıyaman'da 4 yaşındaki bir çocuğun parmağına sıkışan metal cisim, itfaiye ekiplerince kesilerek güçlükle çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde kaldıkları evde gördüğü bir metal cismi yüzük sanan 4 yaşındaki D.T., bu cismi parmağına taktı. Metal cisim bir süre sonra çocuğun parmağını kesmeye başladı. Çocuklarının acı çektiğini fark eden aile, Adıyaman Eğitim ve Araştıra Hastanesi'ne gelerek cismin çıkarılmasını istedi. Sağlık personelince yapılan bütün uğraşlara rağmen metal cisim çıkarılamayınca hastaneye itfaiye ekibi istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Parmağın şişmiş ve kesilmiş olması ve çocuğun korkmuş olmasından dolayı itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda metal cisim kesilerek çıkarıldı. Cismin çıkarılması sonrası itfaiye ekipleri hastaneden ayrılırken çocuk ise yapılan pansuman ve tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
