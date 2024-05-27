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Adıyaman'da 4 kişi saldırıya uğradı

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Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde oturan 4 kişi, kimliği belirsiz şahısların silahlı ve bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucunda 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayı araştırıyor.

Adıyaman'da 4 kişi kimliği belirsiz şahısların silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 4 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 703 Sokak içerisinde bulunan iş yerlerinde oturan 4 kişi kimliği belirsiz yaklaşık 10 şahsın saldırısına uğradı. Bıçak ve silahlarında kullanıldığı kavgada 4 kişi darp neticesi yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden hızla kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Darp neticesi yaralanan 4 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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