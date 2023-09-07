Adıyaman'da 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman'da bir şahıs üzerinden yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 16 adet tabanca mermisi bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.