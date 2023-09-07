Adıyaman'da 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adıyaman'da bir şahıs üzerinden yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 16 adet tabanca mermisi bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da, bir şahıs üzerinden 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüpheli şahıs durdurularak arandı. Şahıs üzerinde 4 tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa