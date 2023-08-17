Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde depremADIYAMAN Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
ADIYAMAN Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Gölbaşı ilçesinde saat 18.25'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezinde çok fazla hissedilmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa