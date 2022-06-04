Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı - Haberler

Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak, Adıyaman'da da 47 ekip ve 327 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 2 bin723 şahıs, 984 araç, 51 umuma açık yer kontrol edildi. Kontroller sonucunda; 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 araçta 35 kilo yasak avlanan balık ele geçirilerek Su Ürünleri Kanuna Muhalefetten idari para cezası uygulandı. 34 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanmış ve 2 araç trafikten men edildi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Tragger Türkiye 3. Sayfa Haberler

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