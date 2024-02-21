Adıyaman'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan yol emniyeti ve kontrol devriyesi esnasında piyasa değeri 300 bin TL olan 3 ton 710 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol emniyeti ve kontrol devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri tütün yüklü kamyoneti durdurdu. Yapılan incelemelerde tütünlerin başka bir ilden Adıyaman'a getirilmeye çalışıldığı ve kaçak olduğu tespit edildi. Araç içerisinde bulunan E.B., ile M.Y., isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken piyasa değeri 300 bin TL olan 3 ton 710 kilo kaçak tütüne ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN