Adıyaman'da 3 Katlı Binadan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da 3 Katlı Binadan Düşen Kişi Ağır Yaralandı
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Adıyaman'da 3 katlı bir binanın tepesinde dengesini kaybederek düşen 47 yaşındaki Serdar Lekesiz ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Lekesiz'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da, 3 katlı bir binanın tepesinde dengesini kaybederek düşen kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 2734 Sokakta 3 katlı bir binanın tepesinde olduğu sırada dengesini kaybeden Serdar Lekesiz (47), aşağıya düştü. Yüksekten düşen Lekesiz için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Serdar Lekesiz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Lekesiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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