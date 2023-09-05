Adıyaman'da 3 çocuğun kaçırıldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da Vartana Prefabrik Kent'te yaşayan 3 ailenin çocukları kayboldu. Mahalle sakinleri ve güvenlik güçleri çocukları bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çocuklar, A.D. idaresindeki bir araçta bulundu ve şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.