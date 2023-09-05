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Adıyaman'da 3 çocuğun kaçırıldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da Vartana Prefabrik Kent'te yaşayan 3 ailenin çocukları kayboldu. Mahalle sakinleri ve güvenlik güçleri çocukları bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çocuklar, A.D. idaresindeki bir araçta bulundu ve şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'da 3 çocuğun kaçırıldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vartana Prefabrik Kent'te yaşayan 3 aile, çocuklarının kaybolduğunu güvenlik güçlerine bildirdi.

Mahalle sakinleriyle güvenlik güçleri, kaybolan 3 çocuğu aramaya başladı.

Ekipler, çocukları A.D. idaresindeki 02 HE 802 plakalı araçta buldu.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - 3. Sayfa

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