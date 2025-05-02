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Adıyaman'da 3 Ayrı Tır Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Adıyaman'da 3 Ayrı Tır Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üç ayrı tır kazasında yaralanan ya da ölen olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaların ardından soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aynı bölgede 3 farklı tır kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalar, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü giriş ve çıkışında gerçekleşti.

İlk kaza sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

İkinci kazada hurda yüklü iki tır çarpıştı. Her iki tırın çarpışması sonucu tır dorselerinde bulunan hurda malzemeler karayoluna döküldü. Kapatılan yol, temizleme işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Üçüncü kazada ise tır ile otomobil çarpıştı. Otomobil ile tırın çarpışması sonucu ise yine maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası hasar alan araçlar ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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