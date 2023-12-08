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Adıyaman'da 3 araçlı kaza: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 araçın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zeki G. Yönetimindeki 33 ARS 75 plakalı otomobil önünde ilerleyen Umut Ç. Yönetimindeki 02 T 3011 plakalı ticari taksiye, ticari taksi ise önündeki Duran F. Yönetimindeki 02 ADU 886 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Neslihan G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman Soruşturma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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