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Adıyaman'da 29 yaşındaki genç 71 saat sonra sağ kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da 29 yaşındaki genç 71 saat sonra sağ kurtarıldı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği Adıyaman'da 29 yaşındaki bir genç 71 saat sonra 4 katlı binadan yaralı olarak kurtarıldı.

Adıyaman'da 29 yaşındaki genç 71 saat sonra sağ kurtarıldı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği Adıyaman'da 29 yaşındaki bir genç 71 saat sonra 4 katlı binadan yaralı olarak kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Turgut Reis Mahallesi Sakarya caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Muhammet İlkbey Aras AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrası enkaz altından 71 saat sonra sağ olarak yaralı halde çıkarıldı. Tekbir ve alkışlarla ambulansa bindirilen Aras, hızlıca hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

Kahramanmaraş Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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