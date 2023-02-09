Adıyaman'da 27 yaşındaki genç kız 55 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da deprem nedeniyle yıkılan Yaşamkent Sitesi'nin enkazında kalan 27 yaşındaki Gizem Nur Özkan 55 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Adıyaman'da deprem nedeniyle yıkılan Yaşamkent Sitesi'nin enkazında kalan 27 yaşındaki Gizem Nur Özkan 55 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Yaşamkent Sitesi'nde yıkılan binadan 27 yaşındaki Gizem Nur Özkan Siirt Belediyesi zabıta ekipleri ve Kömür İşletmeleri ekiplerinin çalışmalarıyla 55 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarılan Gizem Nur Özkan tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Siirt Belediyesi Kahramanmaraş Adıyaman Zabıta 3. Sayfa Haberler

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