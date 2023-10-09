Adıyaman'da 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'parada sahtecilik' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahsı yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da jandarma ekipleri, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'parada sahtecilik' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri, tarafından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa