Adıyaman'da 2. kattan düşen çocuk yaralandı

Adıyaman'da, oturdukları binanın 2.katından düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde oturdukları binanın 2.kat balkonunda oyun oynadığı esnada dengesini kaybeden 3 yaşlarındaki İ.A.A., isimli kız çocuğu aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan kız çocuğu olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İ.A.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN