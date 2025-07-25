Adıyaman'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Adıyaman'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, evin alt katındaki fırına ait odunların alev almasıyla başladı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ederek yangının çevredeki yapıya sıçramasını engelledi. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak fırın çevresindeki odunlar tamamen yandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl Köyü'nde 2 katlı bir evde sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Yıldırım'a ait katlı evde henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Evin alt katında bulunan fırına ait odunların bulunduğu alana sıçradı.

Odunların alev almasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüyerek, fırının hemen üzerindeki eve ulaştı. Alevlerin hızla yayılması üzerine, olay itfaiyeye bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yangın ihbarının ardından hızlıca olay yerine sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ve hummalı çalışmaları sayesinde, yangının fırının yanındaki lokantaya, diğer dairelere ve çevre yapılara sıçraması engellendi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, fırın çevresindeki odunlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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