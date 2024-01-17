Adıyaman'da 2 katı kaçak olan 4 katlı bina depremde yıkıldı

Adıyaman'da 2 katı kaçak olan 4 katlı bina, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Binada aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti. Binayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı binayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Binayı yapan müteahhit O.K.'nin eşi M.K., çocukları A.K., S.K., Y.K., torunları M.B.K., O.K., A.K., gelinleri F.K. ile F.K. depremde hayatını kaybetti.

İddianamede, O.K. ile fenni mesul ve statik müellifi M.N.K. hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda binanın 3. ve 4. katının kaçak olduğu, kolon ve kiriş bağlantılarının standartlara uymadığı, binanın yapım tarihinde geçerli olan ilgili mevzuata yeterince uyulmadığı, dönem itibarıyla teknik şartlara aykırı davranıldığı yer aldı. - ADIYAMAN