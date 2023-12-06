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Adıyaman'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan çalışmalarda, 5 farklı dosyadan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari şahıs yakalandı. Şahsın ayrıca hırsızlık, kamu malına zarar verme, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan da arandığı belirlendi.

Adıyaman'ın Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 5 farklı dosyadan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı TEM Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için ilçede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde hakkında 19 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. B. (31), bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

M.B, 'nin ayrıca, hırsızlık, kamu malına zarar vermek, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından firar olarak arandığı tespit edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Adıyaman Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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