Adıyaman'da 17 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendini Bıçakladı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 17 yaşındaki M.T.O., henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini bıçaklayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.T.O.'nun durumu ciddiyetini koruyor ve yaşam mücadelesi veriyor.
Adıyaman'da, bir kız çocuğu kendini bıçaklayarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinde 17 yaşındaki M.T.O., isimli kız çocuğu henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı bıçağı karnına sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan M.T.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.T.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
