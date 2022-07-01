Adıyaman'da 167 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Adıyaman'da 167 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da 167 kök kenevir ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile Kahta Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yapmış olduğu operasyonda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile Kahta Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yapmış olduğu operasyonda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Adıyaman ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahta- Siverek yolunda bulunan bir yerleşim alanına operasyon yapıldı. Operasyonda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir bitkileri köklerinden sökülerek imha edilirken konuyla ilgili olarak M.Y., isimli bir şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Kenevir 3. Sayfa Haberler

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