Adıyaman'da 16 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, mala zarar verme, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., isimli şahıs, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığına götürülen şahıs, sevk edildiği adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN