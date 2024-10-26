Adıyaman'da 16 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan A.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, adliyede tutuklandı.
Adıyaman'da 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, mala zarar verme, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., isimli şahıs, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığına götürülen şahıs, sevk edildiği adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN