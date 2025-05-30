Adıyaman'da 16 Yaşındaki Sürücünün Dikkatsizliği Kazaya Sebep Oldu

Adıyaman'da 16 Yaşındaki Sürücünün Dikkatsizliği Kazaya Sebep Oldu
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Adıyaman'da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik panosuna çarptı. Kazada yaralanan olmadı ancak sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Adıyaman'da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki panoya çarptı. Araçtaki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki O.S.İ. idaresindeki 01 AGE 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu Karapınar Mahallesi flamingo yolunda önce kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki elektrik panosuna çarpan otomobil, tarlaya düşmek üzereyken kaldırım kenarında askıda kaldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki 2 arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil içerisindeki 3 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye gitmeyi reddederek tedaviyi kabul etmedikleri belirtildi.

Kazada otomobilde ve çevrede maddi hasar meydana geldi. Polis, yaşı küçük ve ehliyetsiz olan sürücü hakkında işlem başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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