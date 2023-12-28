Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud'u yere yatırmış ve defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi tamamlanan İsmail Mustafa Akkı, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN