Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak vahşice öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud'u yere yatırmış ve Hamud'u elindeki bıçakla defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi tamamlanan İsmail Mustafa Akkı, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN