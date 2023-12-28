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Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

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Adıyaman'da bir şahıs, tartıştığı 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak vahşice öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud'u yere yatırmış ve Hamud'u elindeki bıçakla defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi tamamlanan İsmail Mustafa Akkı, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Adliye Cinayet Soruşturma Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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