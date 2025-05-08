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Adıyaman'da 15 Yaşındaki Çocukların Motosiklet Hırsızlığı: Suç Kayıtları Dikkat Çekiyor

Adıyaman'da 15 Yaşındaki Çocukların Motosiklet Hırsızlığı: Suç Kayıtları Dikkat Çekiyor
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Adıyaman'da iki 15 yaşındaki çocuk, çaldıkları motosikletle yakalandı. Şahısların 11 ve 40 adet suç kaydı bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, çaldıkları motosikletle önce kameralara, daha sonra ise polis ekiplerine yakalanan şahısların yaşından çok suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yaşları 15 olan E.K. ile B.G, Adıyaman Merkez Yunus Emre Mahallesi'nde Yılmaz D.'ye ait park halindeki motosikleti çaldı. Motosikletinin çalındığını fark eden Yılmaz D., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde şahısların hırsızlık yaptığı esnada kameralara yakalandığı tespit edildi. Olay yerinden çalıntı motosikletle kaçan her iki şahıs daha sonra Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürülen 15 yaşındaki şahıslardan E.K.'nın 11, B.G.'nin ise 40 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çalınan motosiklet polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yılmaz D.'ye teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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