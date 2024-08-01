Adıyaman'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman'da hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, polis merkezine götürüldü.
Adıyaman'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN