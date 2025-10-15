Adıyaman'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Antalya Asliye Ceza İlamları Masası tarafından, 6 ayrı suç dosyasından, 12 yıl hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN