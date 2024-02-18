Adıyaman'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Y.S. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Adıyaman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.S., isimli şahıs, Adıyaman İl Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN